‘Familie’ zet heel gezin uit de reeks

Bij ‘Familie’ zetten ze vandaag een heel gezin op straat. Cathérine Kools (Leen), Begir Memeti (Faroud) en de kleine Arthur worden uit de reeks geschreven.

De personages beginnen een nieuw leven in Afrika. Op 13 november vorig jaar was al hun laatste draaidag. Het was vooral de aflopende verhaallijn rond Leen die de scenaristen deed beslissen om schoon schip te maken.

Dokter Leen Van den Bossche raakte verslaafd aan pijnstillers en pleegde vluchtmisdrijf terwijl ze onder invloed was. Ze bekende de feiten en werd voor lange tijd geschorst als arts. Ook met Faroud, het personage van Begir Memeti, zaten de makers van Familie op een dood spoor. Faroud werd in 2014 geïntroduceerd als medewerker van de anti-terreurcel, maar dat verhaal is ook al een poos voorbij. Sindsdien had hij geen grote verhaallijnen meer. Faroud was aanvankelijk een rol voor drie maanden, maar het werd ruim drie jaar.