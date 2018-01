Hersenoperatie Genkse Indi (11) goed verlopen

Genk - De operatie van Indi Blocken (11), die gisteren onder het mes moest om een hersentumor te laten verwijderen, is goed verlopen. “Indi moet nu herstellen”, zegt haar vader.

Indi werd woensdag nog uitgebreid uitgewuifd door haar klasgenootjes van basisschool Boxbergheide in Genk. Gisteren werd ze geopereerd in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. “De operatie is goed verlopen”, zegt vader Bjorn Blocken. “Indi zal nu 24 uur opgevolgd worden op de dienst intensieve zorgen.” Daarna zal het herstel volgen. Als alles goed verloopt, zal Indi acht dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Daarna zal ze nog zo’n twee maanden thuis moeten revalideren, vooraleer ze terug naar school kan.