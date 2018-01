Duitse antiquair belooft tot 9.000 euro voor uw bontjas: “Truc om in uw huis te geraken”

Hasselt -

Een Duitse antiekhandelaar is via een advertentiecampagne in verschillende Vlaamse kranten op zoek naar bontjassen. De man - die beweert binnenkort een winkel te openen in Hasselt - belooft daarvoor bedragen tussen 350 en 9.000 euro te betalen. “Onmogelijk”, klinkt het bij het Deutsche Pelzinstitut, waar ze de handelswijze meteen herkennen. “Het is een truc om in uw huis te geraken, om daar mogelijk een waardevol schilderij of juwelen op de kop te tikken.”