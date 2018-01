Drie jaar geleden solliciteerde May Mudawi (20) bij Panos in Zottegem voor een studentenjob. Ze mocht “als negerin” enkel de afwas doen in het hok vanachter, “uit het zicht van de klanten”. “Ik heb me afgevraagd wat er mis was met mij”, zegt Mudawi in een getuigenis aan De Standaard online.