Castors Braine niet opgewassen tegen Galatasaray in EuroLeague basket

Op de elfde speeldag in groep A van de EuroLeague vrouwenbasketbal is Castors Braine donderdag met 87-76 (rust: 44-34) onderuitgegaan op het parket van Galatasaray. De Belgische kampioen liet zo de kans liggen om de top zes van de poule binnen te dringen.

De clubs die als vijfde of zesde eindigen in de poulefase van de EuroLeague mogen, worden opgevist voor de kwartfinales van de EuroCup. Mits een zege tegen Galatasaray kon Castors Braine de Turken en het Franse Villeneuve-d’Ascq, dat vorige week onderuit ging tegen de Belgen (77-61), bijbenen in de stand.

Galatasaray zette echter al vroeg de puntjes op de i. Na het eerste kwart stond de Belgische kampioen al elf punten in het krijt, aan de pauze (44-34) was de kloof nog steeds aanzienlijk. Na de pauze keerde Braine nog terug tot drie punten, maar in het slotkwart stelde Galatasaray de zege veilig.

Met 24 punten was Kaela Davis voor de Turken het best bij schot. Voor Braine scoorden Celeste Trahan-Davis (21 punten) en Britney Jones (19 punten) het meest.

Met het maximum van 22 punten voert het Russische Dynamo Koersk de stand in groep A aan. Daarna volgen Sopron (18), Bourges en USK Praag (17), Galatasaray (16) en Villeneuve-d’Ascq (15). Braine is zevende met 14 punten, CCC Polkowice (13) sluit de rij.

De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales, de vijfde en zesde gaan door in de EuroCup. Volgende week woensdag ontvangt Braine het Hongaarse Sopron in de Spiroudome van Charleroi.