Timothy Dupont kijkt uit naar nieuw seizoen na rampjaar “Gaviria in het verleden al geklopt”

Timothy Dupont ruilde het shirt van Veranda’s Willems-Crelan voor dat van Wanty-Groupe Gobert. De Belgische zegekoning van 2016 beleefde geen al te beste campagne vorig seizoen, maar wil nu vooral vooruitblikken. “De miserie van vorig jaar ligt achter mij”, zegt hij donderdag, “ik heb nu een nieuwe ploeg en wil tonen dat ik het sprinten niet ben verleerd.”

De dertigjarige Dupont behaalde in 2016 liefst zeventien overwinningen, vijftien UCI-zeges en twee overwinningen in kleinere koersen. Vorig jaar verging het hem veel minder met slechts twee zeges: de GP Jef Scherens en Desselgem Koers. “Iedereen kent het verhaal over mijn vorige team”, zegt hij daarover, “dat heb je allemaal in de kranten kunnen lezen. Ik ga daar niet te veel meer over zeggen. Ik ben blij dat ik de tweede seizoenshelft iets meer bevrijd heb kunnen koersen en nog twee overwinningen uit de brand wist te slepen en enkele mooie ereplaatsen. Hier krijg ik een nieuwe kans en ik wil me ten volle bewijzen.”

“Ik wil in de eerste plaats tonen dat 2016 geen toevalstreffer was”, zei hij, “als je zo’n seizoen zoals vorig jaar hebt, begin je wel wat te twijfelen aan jezelf en dat is geen fijn gevoel. Dat najaar gaf me weer vertrouwen en ik wil voortbouwen op dat gevoel. Ik heb nu een vlekkeloze winter achter de rug en ik voel me al vrij goed. Ik reed ook een paar strandraces en dat is op zich wel een goede waardemeter. Eind januari doe ik nog het BK strandracen en daarna volgt mijn eerste koers met de Ster van Bessèges. Nadien de Classica Almeria en de Ronde van de Algarve.”

Dat zijn aperitiefjes voor een van zijn eerste doelen, Kuurne-Brussel-Kuurne. “Ik rijd geen Omloop Het Nieuwsblad, maar mik voluit op de dag nadien in Kuurne en ook nog enkele andere voorjaarswedstrijden zoals Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen. Top tien halen in zo’n koers is toch wel de ambitie. Al hangt het natuurlijk af van het wedstrijdverloop. Als ze al vroeg in de koers de wedstrijd hard maken, dan wordt het moeilijk, maar in sommige koersen maak ik wel kans op een goed resultaat. Die voorjaarsklassiekers zijn mijn eerste doel, daarna is het tweede doel de Tour.”

In 2016 reed bijna de volledige ploeg in zijn dienst om de sprint te doen. Zal dat nu ook het geval zijn? “Ze hebben hier misschien die gewoonte niet om een treintje op te zetten, maar ik denk wel dat ik een paar jongens ter beschikking zal hebben, zoals Pieter Vanspeybrouck, Yoann Offredo en Guillaume Van Keirsbulck. Die laatste twee hebben toch die ervaring al in een treintje.”

En de Tour natuurlijk. “Ik hoop toch wel om in een sprint eens top tien te rijden. Dat moet mogelijk zijn. Ik heb Fernando Gaviria in het verleden al geklopt in de sprint (in Koolskamp Koers, red), maar natuurlijk weet ik ook wel dat de Tour de Tour is en er veel op ons af zal komen, maar ik wil het wel proberen en daar in topvorm aan de start verschijnen. Je moet ook jezelf goed kunnen plaatsen in zo’n sprint. Het wordt een gevecht, maar ik ga ervoor en kijk er enorm naar uit.”