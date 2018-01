Hind Ben Abdelkader plaatst zich met Hatay voor achtste finales op EuroCup basketbal

Hind Ben Abdelkader heeft zich donderdagavond ondanks een nipte nederlaag geplaatst voor de achtste finales van de EuroCup basketbal voor vrouwenteams. Met haar Turkse team Hatay verloor de Brusselse speelster met 72-74 (rust: 39-33) de terugwedstrijd tegen Enisey Krasnoyarsk. Dankzij de iets ruimere zege in Rusland (65-70) staat Hatay alsnog bij de laatste zestien.

Hind Ben Abdelkader was in 31 minuten en 51 seconden speeltijd goed voor 13 punten, 4 rebounds en 2 assists. Voor een plaats in de kwartfinales neemt Hatay het op tegen het Hongaarse Szekszard, dat tegen de Poolse vrouwen van Wroclaw een nederlaag uit de heenronde ophaalde.

In de kwartfinales van de EuroCup treden ook de teams aan die in de poulefase van de EuroLeague als vijfde of zesde eindigden.