AKC start met twee zeges op Europa Cup korfbal

AKC is donderdag in het Spaanse Platja d’Aro (Catalonië) met twee zeges van start gegaan in de Europa Cup korfbal. De Belgische kampioen versloeg gastclub Vallparadis met 15-8 en het Hongaarse SZAC Boedapest met 19-6.

Vrijdag neemt AKC het in zijn laatste groepswedstrijd op tegen het Portugese Benfica, dat startte met 15-13 winst tegen Boedapest en donderdagavond nog Vallparadis partij geeft. Na twee zeges is de Antwerpse korfbalclub al vrijwel zeker van een plaats in de halve finales, die vrijdag gespeeld worden. De finale is zaterdag.