“Stille sluipmoord op de auto-mobiliteit maakt de trein of bus niet beter of aantrekkelijker”

Brussel - Febiac wil een “duidelijk en toekomstgericht mobiliteitsplan”. “Een gecoördineerd plan, geen losse initiatieven.” Dat zei de organisator van het autosalon van Brussel donderdag, bij de officiële opening van het salon door koning Filip. De koning nam bijna twee uur de tijd om het salon te bezoeken.

De consument heeft volgens Febiac-voorzitter Philippe Dehennin vandaag nood aan “vertrouwen, duidelijkheid en richting”. “Voor wat de keuze van zijn nieuwe auto betreft, maar ook voor het globale mobiliteitsbeleid.” De automobielfederatie verwijst onder andere naar de verschillen tussen de lage-emissiezones in steden en naar de tegenstrijdige berichten over de toekomst van de dieselwagen.

“Dit is nefast voor het imago en de geloofwaardigheid van onze branche en leidt tot frustratie en twijfel bij de consument. Het wordt dan wel heel moeilijk om die consument mee te nemen in een toekomstgericht verhaal”, klaagt Dehennin.

Energieplan

Febiac wil ook een ambitieus en realistisch energieplan. “Hoe en op welke termijn evolueren wij naar emissieloos rijden? Hoe verdelen wij de mobiliteitsvraag tussen individueel en gedeeld of collectief vervoer. In die concrete roadmap willen wij geen taboes, maar evenmin fata morgana’s. (...) We krijgen geen doorbraak van elektrisch rijden zonder energiezekerheid, zonder smart grids en zonder intelligente fiscaliteit. (...) Daarvoor is een fiscaal pact nodig tussen de federale overheid en de gewesten, een derde luik van wat ik een ‘masterplan’ voor ons land durf noemen.”

Dehennin herinnert eraan dat België met “een historische achterstand in investeringen in mobiliteitsinfrastructuur” kampt. “Van de 19 miljard aan jaarlijkse fiscale inkomsten op voertuiggebruik en -bezit, wordt nog niet de helft opnieuw geïnvesteerd in mobiliteitsdiensten en infrastructuur. Pijnlijk gevolg: de enige klassementen die wij met ons land nog aanvoeren, zijn die van het grootste aantal verliesuren in de file en van de slechtste wegen. En sta mij toe ook de marges tot verbetering bij bus en trein te noemen”, aldus Dehennin.

De Febiac-voorzitter gelooft in een mobiliteitsbudget dat ieder op eigen maat en naar eigen behoeften kan invullen. “Vandaag worden de diverse vervoerswijzen veel te sterk als concurrenten tegen elkaar uitgespeeld. Dat werkt niet. (...) De stille sluipmoord op de auto-mobiliteit maakt de trein of bus niet inherent beter of aantrekkelijker. Laat ons met die cultuur komaf maken.”

Minister Bellot prees in zijn toespraak de autosector voor zijn goede resultaten in 2017 en pleitte voor meer aandacht voor connectiviteit. “België moet in staat zijn om nieuwe mobiliteitsoplossingen te ondersteunen voor een betere integratie van verschillende infrastructuren.”