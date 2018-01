Ford ondersteunt M-Sport opnieuw met ontwikkeling van rallywagen Ogier

De autorenstal M-Sport, die zich in 2017 met de Fransman Sébastien Ogier verzekerde van de wereldtitel rally (WRC), slaat komend seizoen opnieuw de handen in elkaar met Ford. Dat maakte de Amerikaanse autoconstructeur donderdag officieel. De ploeg van Ogier gaat in 2018 dan ook als M-Sport Ford door het leven.

Ford trok zich na 2012 formeel terug als fabrieksteam, waarna M-Sport verder ging als de enige private constructeur tegen concurrenten als Toyata, Hyundai en Citroën. Intussen bleef M-Sport gebruik maken van de Ford Fiesta RS als racewagen voor het WRC-kampioenschap.

Hoewel M-Sport het in 2017 zonder fabrieksondersteuning moest stellen, boekte Ogier in zijn eerste jaar bij de Britse renstal wel zijn vijfde opeenvolgende wereldtitel. Om de Franse rallykampioen langer aan boord te houden, regelde M-Sport financiële middelen en de fabrieksondersteuning van Ford. “Dat was heel belangrijk. Men moet zich geen illusies maken; de wereldtitel pakken met een private renstal wordt moeilijker en moeilijker. De ondersteuning van Ford is fundamenteel. Nu moeten we kijken hoe we die nieuwe mogelijkheden zullen gebruiken om de wagen te verbeteren. Op lange termijn zullen we over meer middelen, installaties zoals windturbines en kennis beschikken”, reageerde Ogier, die in 2018 mikt op een zesde wereldtitel.

Na het vertrek van de Est Ott Tänak naar Toyota rijden er met Ogier en zijn Welshe ploeggenoot Elfyn Evans nog twee piloten in loondienst van M-Sport Ford. De Britse renstal verlengde ook de samenwerking met Red Bull.