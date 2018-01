Thomas Detry neemt matige start op South African Open

Met een openingsronde van 75 slagen en een gedeelde 113e plaats heeft Thomas Detry donderdag niet meteen een topprestatie neergezet op het South African Open golftoernooi (EPGA/100.260 euro), dat plaatsvindt op de Glendower golfbaan in Edenvale.

De 24-jarige Brusselaar moest bij zijn eerste tien holes drie bogeys en een dubbele bogey op zijn kaart schrijven, hij lukte slechts één birdie. Even leek het er op dat de nummer 205 op de wereldranglijst alsnog een ronde in par zou afleveren. Zo lukte Detry nog birdies op de holes dertien, veertien en vijftien. Op de zeventiende hole ging hij echter in de fout, wat hem nog een dubbele bogey kostte.

Met zijn ronde van drie over par telt Detry meteen tien slagen meer dan de Zuid-Afrikaan Branden Grace en de Amerikaan Chase Koepka, die met een ronde van zeven onder par de beste start namen.

Stand na eerste ronde:

1. Branden Grace (ZAf) 65 -7

. Chase Koepka (VSt) 65

3. Chris Paisley (Eng) 66

4. Erik Van Rooyen (ZAf) 67

. Nacho Elvira (Spa) 67

. Bradley Neil (Sch) 67

. Richard Sterne (ZAf) 67

8. Ulrich Van Den Bergh (ZAf) 68

. Matt Wallace (Eng) 68

. Adrien Saddier (Fra) 68

. Jacques Kruyswijk (ZAf) 68

. Tyrone Ferreira (ZAf) 68

. Jeff Winther (Den) 68

. Jacques Blaauw (ZAf) 68

. Garrick Higgo (ZAf) am. 68

. Kyle McClatchie (ZAf) am. 68

...

113. Thomas Detry (Bel) 75