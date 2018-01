Man wordt 2 jaar lang ’s nachts gewekt door lawaaierige buren maar heeft nu ultieme payback klaar

Niets vervelender dan gewekt te worden door je buren die ’s nachts heel wat lawaai maken. Benjie Walters heeft dit zo’n twee jaar moeten slikken, maar nu heeft hij er genoeg van. De 28-jarige bedacht een geniale manier om zijn bovenburen terug te pakken voor het leed dat ze hem hebben aan gedaan.

“Zij maken mij wakker? Dan maak ik hen ook wakker”, moet Benjie gedacht hebben toen hij zondag voor de ultieme payback voor zijn buren zorgde. De man kocht een stereosysteem en plakte dat vast aan zijn plafond, niet toevallig net onder de slaapkamer van zijn bovenburen. “Eerst dacht ik eraan om gewoon luide muziek te laten afspelen, maar dat ging niet efficiënt genoeg zijn”, zegt hij. “En dan hinderde ik misschien ook mijn onderburen, die mij nooit iets misdaan hebben.”

Het hele gebeuren was te volgen op de Instagrampagina van de Brit. Hij vroeg zijn volgers zelfs welke liedjes hij best zou spelen. “Ik was overweldigd door de steun die ik kreeg op sociale media en alle plaatjes die werden voorgesteld. Jammer genoeg kon ik ze niet allemaal draaien, maar het deed mij enorm veel deugd om te voelen dat ik er niet alleen voor stond.”

Sinds de stunt van Benjie zijn zijn bovenburen een pak stiller geworden en is hij nooit meer ’s nachts wakker geworden van hun lawaai. “Ik vraag me af of het puur toeval zou zijn, of mijn wraakactie echt iets heeft uitgehaald”, klonk het nog.