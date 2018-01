Ziekenhuis in opspraak nadat getuige filmt hoe patiënte in schort op straat gedumpt wordt: “Het vriest buiten”

Het University of Maryland Medical Center in het Amerikaanse Baltimore is in opspraak gekomen nadat enkele medewerkers een vrouwelijke patiënt in de vrieskou op straat hebben gedumpt. Een getuige kon het hele tafereel filmen en verwittigde de politie.

“Gaan jullie haar hier achterlaten, zonder kleren”, roept Imamu Baraka terwijl hij de vrouw voor zijn ogen gedumpt ziet worden aan de bushalte. Enkele medewerkers van het ziekenhuis lieten haar in enkel een ziekenhuisschort achter met haar bezittingen in plastic tassen. “Het vriest. Ze heeft alleen ziekenhuiskleren aan. Ze draagt niet eens ondergoed.”

Imamu ontfermt zich over de vrouw en vraagt of hij de politie moet bellen. De jonge Amerikaanse is zichtbaar verward en kan geen enkel woord uitbrengen. Later begint ze te schreeuwen en lijkt ze flauw te vallen, maar toch luistert ze naar het advies van Imamu en zet ze zich neer op het bankje van de bushalte. De man verwittigt hierna de politie, die de vrouw samen met enkele ambulanciers naar hetzelfde ziekenhuis stuurt.

“Onhandelbaar”

Het is niet de eerste keer dat een patiënt uit een Amerikaans ziekenhuis op straat gedumpt wordt. ‘Patient dumping’, zoals het fenomeen genoemd wordt, komt wel vaker voor bij mensen die niet verzekerd zijn of financiële problemen hebben. Wat in dit geval het probleem was, is niet volledig duidelijk. Volgens Imamu zeiden de medewerkers die haar naar buiten brachten dat ze “onhandelbaar” was. “Maar dan had ze gedwongen opgenomen moeten worden totdat ze wisten wat er met haar aan de hand is. Ik vind het gebrek aan empathie afgrijselijk”, reageert de Amerikaan.

De video werd al meer dan 1 miljoen keer bekeken op sociale media. Het betreffende ziekenhuis reageerde kort op de heisa: “Bij deze patiënt hebben we duidelijk gefaald”.