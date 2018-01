Betrapt: echtgenote ziet haar man met zijn tweede vrouw live op tv

“Verrassing.” Dat riepen de presentatoren van een Brits televisieprogramma naar Daniel Gundry (39), toen die plots nietsvermoedend als één van de gasten op het huwelijk van zijn schoonzus verscheen. Maar de livebeelden zouden de man duur komen te staan. Hij hing immers aan de arm van zijn… tweede echtgenote, terwijl zijn eerste vrouw thuis aan het toekijken was. Nu heeft de rechter besloten dat Gundry een stevige celstraf moet uitzitten voor bigamie.

‘Ant & Dec’s Saturday Night Takeaway’ is het ultieme verrassingsprogramma op de Britse televisie. Zonder dat de aanwezigen het weten, worden ze plots live op televisie uitgenodigd voor een groot evenement.

In maart 2016 was het de beurt aan de zus van Sue Brooker. Die zou trouwen tijdens de show en haar familie en vrienden kwamen nietsvermoedend in het televisieprogramma terecht. Sue Brooker (45) kwam met haar echtgenoot Daniel Gundry (39) zo plots live in de schijnwerpers te staan. Op zich geen probleem natuurlijk, zij het niet dat zijn eerste vrouw Helen Gundry (53) thuis voor de televisie stomverbaasd toekeek.

Verrassing

“Ik vond het een geweldig huwelijk en de gasten waren een geweldige verrassing. Ik vond het niet zo geweldig dat ik mijn echtgenoot daar zag… Terwijl hij zogezegd in Dubai zat. Maar toch kwam hij in beeld op mijn televisie, aan de arm van een andere vrouw, waarmee hij zogezegd vorig jaar definitief gebroken had. We hebben een 15-jarige dochter samen. Ze is in alle staten”, schreef Helen Gundry op de Facebookpagina van Saturday Night Takeaway.

“Toen Daisy haar vader op tv zag, riep ze in paniek: ‘Oh my god, het is papa. Hij loopt daar rond met Sue!’” vertelt haar mama. “Ik kon niet meer ademen. Ik moest naar buiten wandelen, zodat ik niet zou instorten. Daisy deed dat wel. Ik ben snel terug naar binnen gegaan en we hebben gewoon een hele tijd elkaar geknuffeld. Volgens mij waren we allebei in shock.” Maar wenen dat deed ze niet. In plaats daarvan besloot ze haar woede te ventileren op Facebook en haar man aan de schandpaal te nagelen op sociale media.

Celstraf

Nadien besloot Helen om haar man voor de rechter te slepen. Hij was immers niet alleen stiekem aan het vreemdgaan. Hij was ook getrouwd met de andere vrouw. Bigamie is bij wet verboden: de schuldige kan een celstraf van vijf jaar krijgen.

Daniel probeerde zichzelf nog te verdedigen met het feit dat de huwelijksceremonie “niet officieel was” en er enkel een spirituele “zegen” was gegeven. Maar de advocaten van Helen hadden documenten in handen gekregen, die Daniel had vervalst om met Sue te kunnen trouwen in Dubai, een jaar na de ceremoniële verbintenis. Hij probeerde de zaak nog te redden met een ander argument: vroeger waren Daniel en Helen al uit elkaar geweest, zonder te scheiden, maar met nieuwe partners.

Woensdag schaarde de rechter zich definitief achter Helen. Hij besloot dat Daniel wel degelijk schuldig was aan bigamie. Haar echtgenoot betaalt nu een schadevergoeding van 150 euro. De man moet bovendien een celstraf uitzitten van zes maanden.