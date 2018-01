Leopoldsburg roept hulp van inwoners in om duivenplaag weg te krijgen

Leopoldsburg - Leopoldsburg heeft de hulp van zijn inwoners ingeroepen om de grote hoeveelheid duiven in de stad tegen te gaan. Net zoals Tongeren willen ze hiervoor een anticonceptiemiddel gebruiken.

De aparte techniek werd eerder al in Tongeren uitgetest en deed het aantal duiven dalen met bijna 30 procent. Ook in Leopoldsburg zal er binnenkort een anticonceptiemiddel in mais gedaan worden en daarvoor roept de stad de hulp in van zijn inwoners. De dieren moeten namelijk elke dag gevoederd worden op afgesproken plaatsen.

Inwoners die willen helpen bij het voederen, worden vriendelijk uitgenodigd op een infosessie op maandag 5 februari.