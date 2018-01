De Lijn koopt voorlopig geen bijkomende waterstofbussen aan: “Te duur”

De Lijn heeft voorlopig geen concrete plannen voor de inzet van bijkomende waterstofbussen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van zijn partijgenoot Matthias Diependaele. Sinds 2014 beschikt De Lijn in de regio Antwerpen over vijf waterstofbussen die in dienst genomen werden in het kader van het Europees project High V.LO City.

“De brandstofcelbus op waterstof is momenteel technologisch nog onvoldoende matuur voor een grootschaligere inzet. De introductie ervan blijkt bovendien een bredere impact te hebben dan de elektrische bussen zoals een langere leercurve. De bussen zijn bovendien beduidend duurder in aanschaf, onderhoud/herstelling en verbruikskost. Ook kan de grootschaligere bevoorrading van waterstof nog niet worden gewaarborgd en vormt de onzekere prijsevolutie van waterstof een financieel risico”, aldus Weyts. Hij verwacht dat dergelijke bussen ten vroegste pas tegen 2025 klaar zullen zijn voor grootschalige marktintroductie.

De Lijn wil in de toekomst het aantal reizigerskilometer van de Antwerpse waterstofbussen wel laten toenemen. De beschikbaarheid van de vijf waterstofbussen in Antwerpen varieerde in de periode oktober 2016 en oktober 2017 tussen 80 en 90 procent en de voorbije maanden nam die nog sterk toe. Door de verplaatsing van het tankstation van bij het in het havengebied geleden Innovyn naar de terreinen van de stelplaats zullen de bussen langer kunnen ingezet worden tijdens de dienstritten zelf. Momenteel is de actieradius net onvoldoende om een volledige dienst te kunnen rijden. De verhuis is gepland voor het einde van dit jaar.