Twintig jaar cel geëist voor man die zijn vrouw doodstak in Tongeren

Tongeren - Het openbaar ministerie heeft een gevangenisstraf van twintig jaar gevraagd voor de Congolees N.B. (54) die in 2016 zijn vrouw Domi Ngalulu (52) met achttien messteken om het leven bracht na een ruzie in hun woning in Tongeren.

De aankoop van hun huis in de Luikerstraat in Tongeren zorgde voor financiële en relationele problemen. Het koppel had al acht jaar een relatie en was na omzwervingen via Duitsland en Nederland neergestreken in Tongeren. Eind februari 2016 had het koppel al enkele dagen ruzie.

Op 3 maart 2016 sloegen de stoppen bij de man door nadat hij zijn vrouw bij een ruzie over een aankoopfactuur van juwelen bij de schouders pakte en zijn hem in zijn vinger beet. Hij was van plan om de juwelen in een pandjeshuis te verkopen. Met de opbrengst wilde hij die maand de leningen betalen. De Congolees, Ngandunu Bakima, pakte een plooimes dat hij drie weken voordien in Hasselt gekocht had en gaf zijn vrouw achttien messteken terwijl ze op de grond lag. Met één van de eerste steken doorboorde hij de halsslagader waardoor de vrouw doodbloedde. Nadien ging zich aangeven bij de politie.

Keukenla

De man zei zelf dat hij een nieuw mes gekocht had omdat het oude, zelfde mes uit zijn werkbak verdwenen was. Maar volgens de procureur was Bakima Ngandunu al langer van plan zijn vrouw iets aan te doen. Het feit dat hij het nieuwe mes op voorhand uit de koffer haalde en in de schuif legde, toont volgens de procureur de voorbedachtheid aan. De andere gezinsleden ontkennen immers dat het moordwapen in de keukenla lag zoals hij beweerde, zei de procureur.

Volgens zijn advocaten was de vrouw van Ngandunu een zeer dominante persoon. "Hij zei in de cel zelfs letterlijk: dit is niet mijn eerste gevangenis. Het huis in Tongeren was dat ook voor mij", aldus meester Bormans. De advocaten hekelden ook het feit dat er geen reconstructie is gebeurd en dat hun cliënt onderzocht werd door een psychiater zonder dat daar een tolk bij aanwezig was.

Vonnis op 8 februari.