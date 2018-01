Acties in de gevangenissen vanaf 29 januari

Het vakbondsfront (ACV en ACOD) start vanaf 29 januari met acties tegen het chronisch personeelstekort in de gevangenissen. Dat is vernomen van de bonden. “Ter illustratie: in de gevangenis van Brugge slapen twintig gedetineerden op matrassen op de grond. Dat terwijl er vijftig cellen leegstaan die door personeelsgebrek niet kunnen worden geopend”, zegt ACV-secretaris Filip Dudal.

Er wordt gestart met waarschuwingen: al het gevangenispersoneel zal pas twee uur later aan zijn shift beginnen. Dat zal zo zijn elke dag van die week. Op 2 februari volgt een 24 urenstaking, gevolgd door nieuwe waarschuwingen in de week van 5 februari waarbij dagelijks twee uur later aan de dienst wordt begonnen. Op 9 februari start een nieuwe 24 urenstaking.

Op 12 februari volgt een evaluatie. Als minister van Justitie Koen Geens dan niet over de brug komt, volgt een “verscherping” vanaf 19 februari. Ook dan zal het personeel later aan de dienst beginnen, maar dat minstens drie uren. Op het einde van de week zou dan een 48-urenstaking kunnen plaatsvinden.

De actiekalender geldt voor alle gevangenissen in het hele land, zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie.

Reden van de acties is het breed ongenoegen bij het gevangenispersoneel, als gevolg van “het gebrekkig aanwervingsbeleid door minister van Justitie Geens, de chronische onderbezetting bij het personeel, de overbevolking in de gevangenissen en het mislopen van bevorderingen en mutaties”, zegt De Kaey.

ACV bevestigt. “De acties zijn gericht tegen de algemene malaise in de gevangenissen”, argumenteert Dudal. “Het duurt bijvoorbeeld een jaar vooraleer cipiers in dienst kunnen worden genomen. Verpleegkundigen hebben dan weer een jaar geleden een examen afgenomen, maar zijn nog steeds niet aangeworven. Die mensen wachten daar natuurlijk niet op en gaan elders werk zoeken. Mensen moeten drie maand op voorhand verlof aanvragen, maar hebben dan nog geen zekerheid dat ze dat verlof krijgen”, illustreert hij.

Miniser van Justitie Koen Geens (C&V) Foto: Photo News

Protocol

De bonden halen uit naar justitieminister Geens. Na weken van zware stakingen in 2016 werd met de minister een protocol afgesloten. Daarbij werden aanwervingen beloofd. “Maar hij is zijn beloftes niet nagekomen”, aldus Dudal.

Deze week kwam de minister met een ultiem voorstel. “Maar ook dat staat vol met vage beloftes”, klinkt het bij het ACV.

De vakbonden sluiten de deur niet volledig voor overleg. “We zijn tot 29 januari nog steeds bereid tot overleg. Maar dan moet Geens met concrete plannen komen. Geen beloftes”, aldus nog Dudal.

Volgens de vakbonden is er een jaarlijkse uitstroom aan cipiers van 370 voltijdsen. “Dat moet jaarlijks aangevuld worden. Maar daarnaast is er nog een structureel tekort van 150 à 200 cipiers. Justitie zegt dat het moeilijk is om die mensen te vinden. Dat is het niet, men moet ze gewoon aanwerven.”

Het kabinet-Geens zegt de tijd die nog rest voor de start van de acties te zullen gebruiken “om het voorstel van de overheid concreter te maken”. “Er wordt immers in belangrijke mate tegemoetgekomen aan de eisen van de vakbonden, maar we begrijpen dat een aantal punten concreter ingevuld dienen te worden”, luidt het.