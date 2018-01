VIDEO. Dewael haalt scherp uit naar ‘euforisch tweetende Francken’ in debat over Soedanrel

In het federale parlement wordt donderdagnamiddag gedebatteerd over de kwestie rond de uitwijzing van Soedanese vluchtelingen. De oppositiepartijen gaan vermoedelijk een motie van wantrouwen indienen tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Ook premier Charles Michel (MR) wordt uitgehoord. Het is de eerste keer sinds het kerstreces dat in het parlement gedebatteerd wordt over de zaak. Onder andere Patrick Dewael was bijzonder scherp voor Francken.

Oppositiepartijen PS en CDH kondigden al aan dat ze donderdag in het parlement een motie van wantrouwen zullen indienen tegen N-VA-staatssecretaris Theo Francken na de Soedan-kwestie. Onder andere Filip Dewinter van Vlaams Belang, Monica De Coninck van SP.A en Wouter De Vriendt van Groen kwamen al aan het woord en bekritiseerden Theo Francken.

“Kiezers van Vlaams Belang verleiden”

Ook Patrick Dewael van meerderheidspartij Open VLD kwam aan het woord. In het verleden is hij zelf verantwoordelijk geweest voor het asielbeleid in ons land. Hij was bijzonder scherp voor Francken. “Het is een job die eelt op de ziel kweekt”, benadrukte hij de moeilijkheid van dergelijk beleid. “De terugwijzing is het minst aangename van het hele beleid, maar het is noodzakelijk.” Dewael zei ook dat ‘de stijl van Francken de onze niet is’. “De communicatie van Francken was not done. Zo spreekt men niet over de regeringsleider”, zei Dewael. Daarmee verwijst Dewael naar de uithaal van Francken naar premier Michel, waarin hij uitspraken van de premier “absurd” noemde. Dewael had het ook over Twitter en de manier waarop daar gecommuniceerd wordt over vluchtelingen. “Ik vraag me ook af waarom men, bijna lichtjes euforisch, tweet bij elke repatriëring van een gekleurde medemens. Waarom op de foto gaan met een ambassadeur van een dictatoriaal regime?” Volgens Dewael wil Francken daarmee ook de kiezers van Vlaams Belang verleiden.

Dewael kreeg onder andere van De Coninck en Dewinter complimenten voor zijn tussenkomst.

Patrick Dewael Foto: BELGA

“Zelfgekozen illegaliteit”

N-VA-fractieleider Peter De Roover verdedigde het beleid van Francken. “We hebben de voorbije weken nogal wat Soedan-debatten gehad. Daar zijn nogal creatieve voorstellingen van feiten naar voren geschoven. De Soedanezen die geen asiel willen aanvragen komen zo in een zelfgekozen illegaliteit terecht.”

“Niemand kan mijn geweten bepalen”

Premier Michel kwam zelf ook aan het woord. Hij zegt dat er alles aan gedaan is geweest om een juiste beslissing te nemen in verband met teruggestuurde Soedanezen. “We hebben vastgesteld dat een aantal personen hebben beslist geen asielaanvraag in te dienen. In dat kader hebben we beslist een identificatiemissie te organiseren. Niemand kan mijn geweten bepalen op dit punt”, zei hij. Michel voegde eraan toe dat verhalen over folteringen van uitgewezen Soedanezen meteen werden ernstig genomen. Michel hoopt dat er eind deze maand meer duidelijkheid komt over die berichten van folteringen.

De Waalse oppositiepartijen CDH en PS zijn het daar niet mee eens. “Waar is uw waardigheid naartoe?”, vroeg Julie Fernandez-Fernadez van PS zich af. Georges Dallemagne vroeg zich op zijn beurt af of hij Charles Michel nog wel ‘premier’ mag noemen.

Geen ontslag

Een mogelijke motie van wantrouwen zal door de meerderheid worden weggestemd. Voor de meerderheid is een ontslag van Francken namelijk niet aan de orde. Eerder had N-VA-voorzitter Bart De Wever er al mee gedreigd uit de regering te stappen als Francken zou moeten opstappen.

Francken lag de afgelopen dagen en weken stevig onder vuur vanwege de Soedanezen-kwestie. Teruggestuurde gevluchte Soedanezen verklaarden mishandeld te zijn, nadat ze door België werden gerepatrieerd. Daarop verklaarde Francken dat er geen repatriëringen meer gepland stonden naar Soedan. Dat bleek echter niet het geval: er was toch nog een plan om een Soedanees terug te sturen. Later gaf Francken toe dat hij daar niet van op de hoogte was toen hij communiceerde. Hij liet de vlucht onmiddellijk schrappen.