Dierenbeul bindt puppy vast aan een paal: hondje vriest dood op 50 meter van het asiel

Beelden van een gestorven puppy choqueren Duitsland. Op de foto is duidelijk te zien dat het dier geen kant uit kon, aangezien het vastgebonden was met een leiband aan een paal in het bos. Het hondje stierf door de vrieskou, helemaal alleen aan de rand van de weg in Neubrandenburg, op vijftig meter van een asiel.

Aan een paal in de ijzige koude was een leiband vastgeknoopt. Het kleine hondje aan het uiteinde van de riem kon geen kant op. Zijn bek was dichtgesnoerd, zodat blaffen niets zou uithalen. Niemand kon het diertje horen. Door de kleine gestalte werd de puppy pas teruggevonden toen het al te laat was. Een dierenbeul had de hond aan zijn lot overgelaten in de vrieskou.

Het zwart hondje was nog een heel jong dier. Volgens zijn chip kwam hij uit Prenzlau in Brandenburg, enkele gemeentes verder. Met die informatie gaat de politie al van start. Ze zijn ondertussen de eigenaar van de puppy op het spoor, maar het onderzoek moet nog uitwijzen of die persoon ook de dierenbeul blijkt te zijn.

Op sociale media in Duitsland reageren veel dierenliefhebbers vol afschuw op de beelden van het Tierheim Neubrandenburg. De oproep om getuigen is al meer dan 27.000 keer gedeeld, om verontwaardiging te tonen en om de dader te kunnen vatten.