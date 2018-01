IN BEELD. Enorme schade nadat schip tegen kade knalt in Taiwan

In de haven van Keelung in het noorden van Taiwan is een Duits containerschip dinsdag tegen de kade geknald. Een zestigtal containers raakte geplet en een containerkraan, de kade en het schip liepen zware schade op. Als bij wonder was slechts één dokwerker gewond.