Opgelet voor valse WhatsApp-berichten van vrienden: “Oplichters maken gebruik van slimme truc”

Een vriend die je WhatsApp een cadeaukaart aanbiedt van Delhaize? Geloof er maar niet te veel van, want fraudeurs hebben een nieuw kanaal gevonden om mensen op te lichten. “Phishing via mail en telefoon is al gebruikelijk. Maar nu viseren ze steeds meer WhatsApp”, zegt woordvoerder Andries Bomans van SafeOnWeb.

“Delhaize viert zijn 26-jarige bestaan en ze geven cadeaukaart van 250 euro weg. Ik heb er net één hier gekregen.” Klinkt veelbelovend, maar er klopt niets van, zo waarschuwt SafeOnWeb, de overheidinstantie die onlineveiligheid op de voet volgt.

“De link die in zo’n WhatsApp-bericht wordt meegestuurd is frauduleus. Wie toch doorklikt, komt op een formulier waarbij je persoonlijke gegevens moet invullen. Soms zijn dat adresgegevens, maar vaak zijn dat ook bankgegevens. Cybercriminelen verkopen die gegevens vervolgens door aan spammers op de zwarte markt. Hun hoofddoel is dus geld verdienen met jouw gegevens”, zegt Andries Bosmans van SafeOnWeb.

Zelf verspreiden

Om hun berichten zo veel mogelijk verspreid te zien via WhatsApp, maken de oplichters gebruik van een slimme truc. “Mails kunnen ze vaak nog zelf massaal verspreiden. Maar voor een WhatsApp-berichtje zijn ze afhankelijk van de gebruikers zelf. Daarom vragen ze aan de gebruikers om het berichtje zo veel mogelijk te verspreiden. Dat verhoogt zogezegd de winstkans bij deelname aan een valse wedstrijd.”, zegt Bosmans.

Maar SafeOnWeb roept dus op om vooral niet op zo’n link te klikken en het bericht niet verder te verspreiden. “Wie een verdachte boodschap ontvangt, kan dat melden aan verdacht@safeonweb.be en het bericht nadien best verwijderen. Wie toch in de val is getrapt, neemt best zo snel mogelijk contact op met de politie”, klinkt het nog.