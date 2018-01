Villa steenrijke Athina Onassis staat te koop voor “spotprijsje”: kijk hier binnen

De villa van Athina Onassis (32), kleindochter van de steenrijke Griekse reder Aristoteles Onassis, staat te koop. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Voor het huis aan de Ganzendreef in Oud-Turnhout zou ze 1,75 miljoen euro vragen.

Vorig jaar scheidde Onassis van de Braziliaan Alvaro Affonso de Miranda die net als zij ruiter was. De villa staat leeg sinds augustus. Niet dat Onassis er echt woonde, ze verbleef enkel in ons land wanneer ze haar paarden bezocht in de stoeterij in Valkenswaard, net over de grens met Nederland.

“De woning beschikt over 750 vierkante meter bewoonbare oppervlakte, met 5 slaapkamers, 4 badkamers, een bar met cinemaruimte, een studio voor inwonend personeel en een zwembad met poolhouse en sauna”, zegt vastgoedmakelaar Roel Druyts in Het Laatste Nieuws.

Opvallend: de vraagprijs voor de villa staat op 1,75 miljoen euro. Het koppel betaalde er in 2010 nog 2,9 miljoen euro voor.