Recordjaar voor Planckendael, ook meer dan miljoen bezoekers voor Antwerpse Zoo

Zowel de Antwerpse Zoo als het Mechelse dierenpark Planckendael hebben in 2017 meer dan een miljoen bezoekers gelokt. Dat heeft uitbater KMDA bekendgemaakt. Voor Planckendael gaat het om een record en een stijging van 5 procent ten opzichte van 2016. De Antwerpse Zoo doet het met 1,1 miljoen bezoekers - een stijging van 10 procent - nog net iets beter.

Ook het aantal abonnees van de twee dierentuinen bereikte vorig jaar een nieuwe recordhoogte met 210.000 stuks. De KMDA (Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen) wijt het succes onder meer aan de nieuwe of vernieuwde skywalk, buffelsavanne en mensapenvallei in de Zoo en de Lego-dierenbeelden die in Planckendael te zien waren.

Nu er sinds enkele weken een nieuwe olifantenbaby te bewonderen valt en er later dit jaar nog twee olifantenbevallingen worden verwacht, hoopt Planckendael ook voor 2018 op hoge bezoekersaantallen. De Antwerpse Zoo viert dan weer zijn 175ste verjaardag en doet dat met onder meer het musicalspektakel “Zoo of Life”.