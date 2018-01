Ook donderdag somber weer: Vijftig tinten grijs

Brussel -

Donderdagochtend is het plaatselijk nevelig of mistig, vooral dan over het westen. Overdag verwachten we opnieuw meestal veel wolken met slechts enkele lokale opklaringen. Hier en daar valt er soms wat lichte neerslag, maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 4 en 7 graden bij een zwakke en veranderlijke wind. Dat meldt het KMI.