Brecel vol zelfvertrouwen voor eerste Masters: “Ik ga om te winnen”

Vanaf zondag neemt Luca Brecel deel aan de Masters snooker, een tornooi met de beste 16 spelers ter wereld. Het mag dan wel de eerste keer zijn dat Brecel zich plaatste voor het tornooi, hij is bijzonder ambitieus. “Mijn doel is om het tornooi te winnen. Dat zijn uiteindelijk maar vier matchen”, vertelde de Limburger aan Sporza.

2017 heeft Luca Brecel geen windeieren gelegd. Door zijn goede resultaten, met onder meer een eerste eindzege op een rankingtornooi, wist hij zich te plaatsen voor de Masters in Londen. “Het is een van de grootste tornooien op de kalender. Het is een hele eer dat ik daar bij mag zijn”, aldus Brecel.

In de eerste ronde moet de Limburger het opnemen tegen Mark Allen. Nooit eerder kon hij van de Brit winnen, maar daar wil Brecel nu verandering in brengen. “De vorige keren dat ik voor hem speelde, was hij in vorm en ik niet. Dan wordt het moeilijk. Nu zijn we allebei in vorm. Ik schat mijn kansen hoog in.”

Als Brecel doorstoot naar de volgende ronde, wacht wellicht Ronny O’Sullivan. Hij is titelverdediger en publiekslieveling. “Dat zou een moment zijn om nooit te vergeten. Hij zal het publiek wel op zijn hand hebben, maar dat wordt een mooie uitdaging.”