Priester krijgt staande ovatie van kerkgangers nadat hij misbruik toegeeft

Een priester van een megakerk in de Amerikaanse stad Memphis heeft tijdens de misviering bekend dat er “een seksueel incident” was met een leerlinge van een middelbare school. Hij vroeg vergiffenis en kreeg een staande ovatie van zijn parochianen. Zijn slachtoffer noemt de beelden “walgelijk”.

Jules Woodston had hem enkele dagen eerder beschuldigd van aanranding toen zij zeventien jaar was, in 1998. De vrouw vertelde dat priester Andy Savage haar op een avond naar huis voerde, meenam naar een bos, haar borsten betastte en haar dwong hem oraal te bevredigen.

Tijdens de zondagse misviering in de Highpoint Church in Memphis, waarvan een livestream te volgen was die later door de kerk op YouTube werd geplaatst, reageerde Andy Savage (42) op de beschuldiging. Hij gaf toe dat er “een seksueel incident” was met een leerlinge van een middelbare school toen hij zelf een universiteitsstudent was en voor een kerk in Texas werkte.

“Dit incident werd twintig jaar geleden afgehandeld in Texas, maar de laatste dagen is het bekendgemaakt aan een breder publiek”, sprak hij. “Ik was verkeerd en aanvaard de verantwoordelijkheid voor mijn acties. Het spijt me en ik vraag nederig om jullie vergiffenis. Ik hou heel veel van jullie allemaal.”

Waarna de man een staande ovatie kreeg van de ongeveer tweeduizend kerkgangers. De hoofdpastoor van de kerk, Chris Conlee, vertelde de parochianen dat hij Savage steunde.

Jules Woodson noemt de beelden “walgelijk” en zegt dat de zaak niet “afgehandeld” werd, want nooit aangegeven was bij de politie. Dat deed ze nu pas, maar waarschijnlijk kan de priester niet meer vervolgd worden.

“Herinner je nog?”

Op 1 december, toen op de voorpagina’s van verschillende kranten stond dat tv-ster Matt Lauer beschuldigingen over seksueel misbruik ontkende, had Woodson een e-mail gestuurd naar Savage. Het onderwerp: “Herinner je nog?”. In de e-mail zelf: “Herinner je je nog die avond toen je me naar huis zou voeren van de kerk, maar je me in de plaats daarvan naar een afgelegen plaats voerde en seksueel aanrandde? Herinner je je nog hoe je deed alsof je van me hield en om me gaf om ervoor te zorgen dat ik zou meewerken, om daarna uit de auto te springen, op je knieën te vallen en te smeken om vergiffenis en te vragen dat ik aan niemand zou vertellen wat er net gebeurd was? Wel, ik herinner het mij nog.”

Ze dacht dat hij zou antwoorden en zich zou verontschuldigen. Toen hij op 5 januari nog steeds niet had geantwoord, besloot ze het verhaal naar buiten te brengen op een website waar vrouwen getuigen over seksueel misbruik.

Op die avond in 1998 had Savage haar op het hart gedrukt te zwijgen: “Je moet dit meenemen in het graf.” Toen ze een andere priester van de kerk, Larry Cotton, toch inlichtte, zei die dat ze het stil moest houden en dat de kerk dit intern zou regelen.

Cotton stuurde Savage naar haar moeder om zich te verontschuldigen. Maar Savage vertelde haar nooit wat echt gebeurde, en de moeder dacht dat ze enkele gekust hadden. De man nam ontslag van de kerk en keerde terug naar Memphis, vanwaar hij afkomstig was.

“We wisten dit al”

Cotton is afgelopen vrijdag geschorst van de kerk waar hij nu werkt, terwijl zijn rol onderzocht wordt.

Voor de naasten van Savage zijn de beschuldigingen blijkbaar niets nieuws. Volgens de priester lichtte hij zijn vrouw in nog voor ze verloofd waren, en vertelde hij ook hoofdpastoor Chris Conlee en andere leiders wat er gebeurd was voor hij in de Highpoint Church aan de slag ging. Conlee bevestigde in een verklaring dat “de informatie niet nieuw is voor mij en onze leiding”.

Sinds de beschuldigingen bekend raakten, heeft de Christelijke uitgeverij Bethany House een boek van Savage dat in juli zou verschijnen, The Ridiculously Good Marriage, geannuleerd.