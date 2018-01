Clinton Mata wil niets forceren: “Te snel terugkeren zou niet slim zijn”

Een ontsteking van het schaambeen houdt Clinton Mata langs de kant van deze stage. “Het gaat elke dag beter met me. Ik verwacht niet dat ik nog lang apart moet trainen, maar durf geen datum op mijn rentree plakken”, zegt de rechtsachter. “Te snel willen terugkeren, zou niet slim zijn. Ik voel al een poos hinder op die plaats, we zijn nu de spieren goed aan het trainen om daarna voluit te kunnen gaan. Ik voel me goed bij KRC Genk en wil met deze club nog een prijs pakken dit seizoen. Waarom de beker niet?”