Tim Wellens: “Ik kan ademcapaciteit met 8 procent verhogen, maar ik weiger”

Tim Wellens heeft in een interview met de RTBF gepleit voor nieuwe ­regels rond het gebruik van attesten in het wielrennen. Vorig jaar stapte de renner van Lotto Soudal al uit de Tour nadat hij geweigerd had een attest aan te vragen voor een middel tegen zijn warmteallergie.

Na de affaire-Froome herhaalt hij nu zijn oproep om de grijze zones op medisch vlak te weren. Met name het veelvuldig gebruik van puffertjes in het peloton roept vragen bij de Truienaar op. “Als prof onderga ik veel tests in het ziekenhuis”, klinkt het. “Ik heb soms last van mijn luchtwegen, dus mij werd verteld dat ik met één pufje mijn ademcapaciteit zeven of acht procent kan verhogen. De dokters vertelden mij dat ik dit zonder attest kan doen, maar ik wil mijn ademhaling niet met zeven procent verbeteren op die manier. Ik ben duidelijk tegen, maar als het publiek wist hoeveel coureurs het gebruiken… Veel, ja.”

Tim moest uit de Tour stappen vanwege inspanningsastma, maar zijn jongere broertje Yannick zag zich gedwongen zijn carrière vroegtijdig stop te zetten. “Hij moest gewoon een keuze maken. Ik weet nog dat ik vroeger in een ploeg zat waar vijf van mijn zeven ploeggenoten puffertjes gebruikten. Ik wil accepteren dat sommige mensen dat nodig hebben, maar zeker niet vijf van de zeven”, verduidelijkt hij.