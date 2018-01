OPROEP. E313 volledig afgesloten na nieuw ongeval: drie uur aanschuiven richting Antwerpen

Op de E313 en E34 richting Antwerpen moeten weggebruikers rond 7.30 uur al rekening houden met een verliestijd van drie uur door een ongeval ter hoogte van Antwerpen-Oost. In Massenhoven is de E313 nu ook versperd na een nieuw ongeval.

OPROEP.Bent u aan het aanschuiven richting Antwerpen, hebt u rechtsomkeer gemaakt of bent u gewoon thuisgebleven omwille van de file? Laat het ons weten via hier@reageren.be en vergeet zeker uw naam en telefoonnummer niet te vermelden.

Vanochtend vroeg gebeurde een kop-staartbotsing tussen twee vrachtwagens. Niemand raakte gewond. De tweede vrachtwagen liep heel wat schade op. Het voertuig moet worden getakeld, maar daar moet nog extra materiaal voor worden gebracht. De rechter- en middenrijstrook raakten versperd.

In de file op de E313 gebeurde rond 8.10 uur een nieuw ongeval met verschillende vrachtwagens, ter hoogte van Massenhoven. De weg is er momenteel volledig versperd.

De ochtendspits in de richting van Antwerpen is sterk verstoord. Er staat op de E313 file vanaf Herentals-West en op de E34 vanaf Oelegem. Vanuit Turnhout zijn er verliestijden tot 2,5 uur.

Het Verkeerscentrum vraagt verkeer op lange afstand om indien mogelijk om te rijden. Verkeer vanuit Hasselt naar Antwerpen of Gent rijdt beter via Brussel. Wie met de auto van de Kempen naar Antwerpen wil, kan beter via de E19 rijden.

#E313 update Antwerpen Oost. Er moet nog één vrachtwagen worden getakeld. Hou nu al rekening met 2.5 uur verliestijd. Volg een omleiding. https://t.co/MHlmO7Z6vc pic.twitter.com/rV5km4UOn3 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 11 januari 2018

Foto: BFM

Foto: BFM