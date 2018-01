Lid van controversiële grondwetgevende vergadering vermoord in Venezuela

In Venezuela is woensdag een lid van de controversiële grondwetgevende vergadering vermoord. Dat heeft de voorzitter van de vergadering gemeld.

Meer details over de dood van Tomas Lucena in Valera, in de noordwestelijke staat Trujillo, maakte voorzitter Delcy Rodriguez niet bekend. Ze geeft enkel te kennen dat de grondwetgevende vergadering de moord veroordeelt en dat de daders gestraft zullen worden. Volgens lokale media zat Lucena in een auto toen een man op een motor hem benaderde en meerdere keren op hem schoot.

De omstreden grondwetgevende vergadering werd afgelopen zomer door president Nicolas Maduro geïnstalleerd, onder heel wat protest van de oppositie. De vergadering nam de taken over van het door de oppositie gedomineerde parlement, waardoor Maduro zijn tegenstanders buitenspel zette. Donderdag zijn opnieuw verzoeningsgesprekken tussen de Venezolaanse regering en de oppositie gepland in de Dominicaanse Republiek.

Venezuela verkeert al maandenlang in een zware economische crisis, die ook leidde tot een politieke crisis. Het land kampt met een tekort aan levensmiddelen en de inflatie schommelde in 2017 boven de 1.000 procent. Voor een euro wordt op de zwarte markt rond de 160.000 bolivar betaald.

Bij antiregeringsprotesten kwamen vorig jaar meer dan 100 mensen om.