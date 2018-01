Ook woensdagavond nog problemen met televisie bij Proximus

Telecomoperator Proximus kampte woensdagavond met nieuwe problemen met televisie. Dat melden Le Soir en Sudpresse op hun websites en wordt bevestigd door het bedrijf via Twitter.

Maandagavond kampte Proximus met een algemene panne in een van de datacenters van de groep, waardoor heel wat klanten in België zonder televisie zaten. Dinsdagochtend waren er nieuwe storingen, met name voor de internet- en sms-diensten. Proximus normaliseerde de situatie en kondigde compensatie aan voor getroffen klanten.

Woensdagavond zouden er dan nieuwe problemen opgedoken zijn met de televisiediensten. Een tiental zenders zou niet meer te bekijken geweest zijn.