Musical Spamalot “moet BV-carrières redden”

Met een flinke portie ­absurde humor, passend bij de bejubelde musical, heeft Stany Crets de ­terugkeer van Spamalot aangekondigd. Mét de originele cast die Vlaanderen deed schaterlachen.

Spamalot moet zowat de grappigste musical ooit zijn, gekruid met de typisch humor van Monty Python, en dus ging het er bij de voorstelling van de cast niet al te se­rieus aan toe. “We brengen de originele cast terug omdat we de carrière van die mensen terug op de rails moeten zetten. Kijk naar Jan Van Looveren, die bij Eén compleet op het verkeerde pad is geraakt. De carrière van Jonas Van Geel is helemaal naar de bliksem nu hij voor VTM werkt. De herneming van Spamalot mag je dus beschouwen als een groot benefiet voor deze BV's”, grapte Stany Crets, na een vanzelfsprekend fout lopende versie van Always Look on the Bright Side of Life.

Bij de cast toch één nieuw gezicht: “Kobe Van Herwegen namen we erbij omdat hij zonder werk zit, zo heeft hij ook iets te doen.”

Volgens Stany Crets is het de logica zelve dat de musical­parodie over de zoektocht van koning Arthur naar de Heilige Graal door dezelfde mensen op de planken wordt gebracht. “Never change a winning team. The Beatles zijn ook ­altijd dezelfde vier gebleven.”

Voor Jan Van Looveren en Jonas Van Geel betekende Spamalot indertijd de grote doorbraak. “Ondanks onze drukke agenda’s zeiden we ­allemaal onmiddellijk ja”, vertellen zij. “We hadden toen zoveel plezier en de zalen ­zaten stampvol. Het enthou­siasme van het publiek na ­elke voorstelling, dat hebben we nadien nooit meer mee­gemaakt. Hopelijk heeft het publiek evenveel zin in een terugkeer als wij.”

Vanaf 16 maart 2019 in Antwerpen en Gent. Alle info via www.deepbridge.be