Dierenpark Pairi Daiza laat bezoekers slapen bij de wilde dieren

Vanaf de lente van volgend jaar kan je in dierenpark Pairi Daiza ook blijven overnachten. Naast een hotel worden er kleinere paalwoningen gebouwd en tien ondergrondse slaapplaatsen. Het is de bedoeling dat bezoekers ’s ochtends wakker worden met zicht op de wilde dieren en ze ook kunnen helpen voederen.

In het nieuwe gedeelte van het park komt een echt Indiaans dorp. De tien meter hoge totempalen worden momenteel door indianen in Canada gemaakt.

“Naast een klassiek gebouw met 30 kamers komen er ook 10 lodges, een soort van paalwoningen die plaats bieden aan vier personen. Nog eens tien nachtverblijven worden gedeeltelijk onder de grond gebouwd, met een groot raam aan de voorzijde. Zo hebben alle gasten vanuit hun kamer zicht op het wildernispark”, zegt Aleksandra Vidanovski van Pairi Daiza.

“Wie komt overnachten kan buiten de openingsuren van het park vanuit zijn kamer of vanop het terras beren en wolven spotten of ’s ochtends mee de dieren voederen.”

Foto: Pairi Daiza

Met de overnachtingen wil het dierenpark bezoekers nieuwe ervaringen aanbieden. “De beleving van het park is ’s nachts helemaal anders. Er zijn dieren die ’s nachts jagen en de geluiden zijn ook helemaal anders”, zegt Vidanovski.

Totempalen worden in Canada met de hand gemaakt Foto: Pairi Daiza.

Momenteel zit men nog in de fase van het openbaar onderzoek. Maar eens dat is afgerond en alle vergunningen binnen zijn, beginnen de bouwwerken. Want het is de bedoeling om vanaf de lente van 2019 de eerste bezoekers te laten slapen in het park. Over hoeveel een overnachting ongeveer zal kosten, kan men nog niets zeggen.