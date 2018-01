Genkse Indi (11) met hersentumor uitgewuifd door klasgenootjes op weg naar operatie

Genk -

De 11-jarige Indi Blocken uit Genk, die aan een hersentumor lijdt, is gisterenmiddag uitgewuifd door haar klasgenootjes van het zesde leerjaar van basisschool Boxbergheide. Indi wordt vandaag opnieuw geopereerd omdat haar hersentumor, die in maart 2016 een eerste keer opdook, weer gegroeid is. “Het is zo fijn dat iedereen voor mij duimt”, zegt Indi, die haar nieuwe operatie met volle moed tegemoet ziet. “Je hoort zoveel verhalen over mensen die kanker hebben en daaraan dood gaan, maar daar denk ik niet aan”, zegt het kranige meisje. “Je moet altijd positief blijven.”