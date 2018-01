Volksvertegenwoordiger Nele Lijnen getrouwd

Hechtel-Eksel - Volksvertegenwoordiger en schepen Nele Lijnen is in het gemeentehuis van Hechtel-Eksel in het huwelijksbootje gestapt met Tom Dieltiens. Dat gebeurde gisteren in kleine kring, juist op de dag dat beiden al twintig jaar een koppel vormen.

Nele en Tom gaven elkaar het jawoord in het bijzijn van onder andere hun twee zonen. “Met deze dag bezegelen we niet alleen onze relatie, maar beginnen we ook samen aan de volgende twintig jaar, minstens”, stelt Lijnen voor wie het een druk verkiezingsjaar belooft te worden. “Daar gaan we vandaag even niet aan denken”, lacht ze.