Maximaal 20 jaar voor moord in kinderboetiek Stokkem

Dilsen-Stokkem - Twintig jaar gevangenis riskeert Perenaar Daniel K. (50) maximaal voor de moord op zijn echtgenote in hun kinderboetiek in Stokkem. Dat is het resultaat van de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof, dat oordeelde dat de maximumstraf voor een correctionele rechtbank niet kan opgetrokken worden tot 40 jaar. Als hij voor een volksjury moest verschijnen, kon K. levenslang krijgen. “Een cadeau van minister Geens”, noemde aanklager Patrick Boyen het voor de Tongerse correctionele rechtbank.

Geldproblemen en gokschulden zouden ervoor gezorgd hebben dat Daniel K. in november 2015 zijn vrouw Inge Jonkers (45) wurgde. Na verschillende maanden in voorarrest is hij intussen op vrije voeten in ...