“Wie gelooft dat de straatgevechten achter de rug zijn, is eraan voor de moeite”

Precies één dag nadat premier Charles Michel het kerstgekibbel van de Vlaamse coalitiepartners over Theo Francken in een doos naar de zolder van de Wetstraat 16 verwees, laat N-VA zich van haar beste kant zien. Minister van Financiën Johan van Overtveldt beloofde gisteren dat er nog dit voorjaar een regeling komt voor de 800.000 gedupeerde coöperanten van Arco, de financiële poot van de christelijke werknemersorganisatie ACW (nu Beweging.net). Die speelden hun spaarcenten in 2011 kwijt, nadat probleembank Dexia haar aandeelhouder Arco in de val had meegesleurd. De regering-Leterme werkte een waarborgregeling uit, maar die werd vernietigd. En dus dwong CD&V bij de onderhandelingen van Michel I een plan B af. Volgens van Overtveldt krijgt dat nu heel snel vorm en zal de oplossing samen met de beursgang van Belfius een feit zijn.

Toegegeven, na drie woelige weken kan de regering-Michel wel een opsteker gebruiken. Als de Arcodeal dat niet is, is het nieuws dat het Instituut voor de Nationale Rekeningen een begroting in evenwicht opnieuw mogelijk acht, dat zeker wel. Want naast de grote verkiezingsbelofte om eindelijk financiële orde op zaken te zetten, heeft Michel I nog heel wat springstof te ontmijnen. Het Energiepact en de sluiting van de kerncentrales in 2025 is daar een mooi voorbeeld van, zeker zolang N-VA-voorzitter Bart De Wever de aansteker bij het lont blijft houden. Voorts moet het pensioensysteem met punten worden uitgewerkt en moet de lijst van zware beroepen worden vastgelegd. De bestelling van de nieuwe gevechtsvliegtuigen moet worden beslist, Michels groots aangekondigde Investeringspact van 60 miljard euro moet vorm krijgen en het Zomerakkoord moet eindelijk gefinaliseerd worden met de goedkeuring van de effectentaks en het 500 euro onbelast bijverdienen. Kortom, werk zat.

Door de zwaar vertroebelde relatie tussen vooral N-VA en CD&V, de veto’s die Bart De Wever steeds vaker uitspreekt (sluiting kerncentrales en ontslag Theo Francken) en de nakende gemeenteraadsverkiezingen stelt zich de vraag hoeveel veerkracht deze regering nog heeft. De komende maanden zullen duidelijkheid brengen. Maar wie gelooft dat de straatgevechten achter de rug zijn, is eraan voor de moeite. Het good news dat minister Van Overtveldt gisteren over Arco bracht, is niets meer dan een zuurtje. Ook CD&V weet dat dat in het begin lekker smaakt maar na enig kauwwerk behoorlijk kan irriteren. Stiekem hoopt N-VA er immers op dat Europa de nieuwe Arco-oplossing opnieuw als slinkse staatssteun zal verwerpen. In dat geval wordt CD&V de kop van jut en kunnen de gedupeerden zich enkel nog richten tot Beweging.net. En laat net dat zijn wat N-VA de voorbije jaren altijd heeft gewild.