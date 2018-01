Trump voorwaardelijk bereid tot gesprekken tussen VS en Noord-Korea

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om directe gesprekken op te starten tussen de VS en Noord-Korea, maar dan wel “op het gepaste moment, onder de juiste omstandigheden”. De Amerikaanse president zei dat tijdens een telefoongesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in. Die ziet op zijn beurt heil in een top met Pyongyang.

“President Trump zei dat hij open is voor gesprekken tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea op het gepaste ogenblik en onder de juiste omstandigheden”, aldus het Witte Huis. De Zuid-Koreaanse president is bereid tot een top met Noord-Korea, maar eveneens bij goede voorwaarden.

De Zuid-Koreaanse president bracht Trump ook op de hoogte van de gesprekken op dinsdag, tussen Seoel en Pyongyang. Volgens het Witte Huis bedankte Jae-in de Amerikaanse president voor zijn “invloedrijk leiderschap in het mogelijk maken van de gesprekken”. Trump zei dan weer dat de Verenigde Staten geen militaire actie zullen ondernemen tijdens de dialoog tussen beide Korea’s.

De eerste gesprekken in twee jaar tussen Zuid- en Noord-Korea vonden plaats in het grensdorp Panmunjeom. Beide landen raakten het eens over de ontmoeting na een verrassend vredesaanbod van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Pyongyang aanvaardde ook om een delegatie naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea te sturen, die plaatsvinden van 9 tot 25 februari op 80 kilometer van de Noord-Koreaanse grens.

