Trump zegt bereid te zijn tot gesprekken tussen VS en Noord-Korea, maar overweegt “bloedneusaanval”

De Amerikaanse president Donald Trump is bereid om directe gesprekken op te starten tussen de VS en Noord-Korea, maar dan wel “op het gepaste moment, onder de juiste omstandigheden”. De Amerikaanse president zei dat tijdens een telefoongesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in. Amerikaanse media zijn er dan weer van overtuigd dat Trump een zogenaamde “bloedneusaanval” overweegt tegen het land.

Het Witte Huis gaf woensdag meer uitleg bij het telefoongesprek tussen Trump en Moon Jae-in. “President Trump zei dat hij open is voor gesprekken tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea op het gepaste ogenblik en onder de juiste omstandigheden.”

De Zuid-Koreaanse president bracht Trump dan weer op de hoogte van de gesprekken op dinsdag, tussen Seoel en Pyongyang. Volgens het Witte Huis bedankte Jae-in de Amerikaanse president voor zijn “invloedrijk leiderschap in het mogelijk maken van de gesprekken”.

“Bloedneusaanval”

Op de dag van het hoopgevende telefoongesprek, pakte The Wall Street Journal uit met minder positief nieuws. De Amerikaanse krant kwam te weten dat Trump overweegt om een zogenaamde “bloedneusaanval” uit te voeren tegen Noord-Korea als de onderdanen van Kim Jong-un nog eens een raket lanceren.

Een “bloedneusaanval” is een kleinschalige maar wel dodelijk effectieve aanval op een militair doelwit in het land. Een risicovolle strategie, die er vooral op gericht is om het land schrik aan te jagen en een duidelijk signaal te geven dat de VS niet met zich zal laten sollen.

Maar: met een leider als Kim Jong-un ben je nooit zeker dat hij die “bloedneusaanval” als dusdanig interpreteert. Hij kan het ook zien als de druppel die hij nog nodig had om zijn emmer te doen overlopen en een nucleaire oorlog te starten met de VS. Afwachten wat het wordt.