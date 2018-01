Limburger gooit roer volledig om: “Stress is hier bij wijze van spreken verboden”

Dilsen-Stokkem -

Het is niet het hoge Noorden, ook niet het lage Noorden. Vestnes, waar hij werkt, ligt zowat in het midden van Noorwegen, pakweg halfweg tussen Trondheim en Bergen. Een dorp verder, in Ørskog, woont Stefan Bocken uit Stokkem dan weer. “Als ik uit het raam kijk, zie ik een fjord en de bergen.” Rond 21 december is er amper zes uur licht, van tien tot vier uur. “De dagen beginnen al duidelijk te lengen. Nu is het al om negen uur ’s morgens licht”, klinkt het optimistisch aan de andere kant van de lijn. Een jaar werd eerst twee jaar Noorwegen. Nu woont hij er al zes jaar. Afgelopen augustus heeft hij er met zijn Engelse vriendin een huis gekocht. “Een mens kan altijd weer verkopen, maar de eerstkomende jaren zie ik het me niet doen. Eerst nog wat genieten.”