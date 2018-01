Het provinciebestuur van Limburg is klaar voor haar nieuwe rol en komt met veel nieuwe initiatieven. Dat belooft gouverneur Herman Reynders vanavond in zijn toespraak voor de gestelde lichamen. Economisch is Limburg er na de sluiting van Ford weer bovenop. Er is geen enkele reden om een Calimerogevoel te hebben, aldus de gouverneur. We moeten geloven in onze eigen kracht, en nog meer samenwerken met buitenlandse regio's als Nederlands Limburg, Noord-Brabant en de regio Aken.