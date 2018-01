Rudi Vranckx redde 25 jaar geleden het leven van Limburgse boer: “Amper over nagedacht en erachter gesprongen”

Maasmechelen - In 1993 werd Rudi Vranckx als jonge journalist uitgestuurd om een verslag te maken over de immense overstromingen in Limburg. Het regende al dagenlang en hele dorpen werden geëvacueerd. De Maas veranderde in die koude en natte decembermaand van 1993 in een grote kolkende stroom die grote delen van Limburg onder water zette. Rudi trok met zijn ploeg naar de Maas in Kotem, een gehucht van Maasmechelen tegen de Nederlandse grens, en redde er het leven van boer Albert.

“Ik was aan het werken en er waren immense overstromingen van de Maas”, vertelt Rudi tegen Steven Van Herreweghe in het programma ‘Van Algemeen Nut’. “Ik ging naar de boerderij van Albert Monissen want die dreigde helemaal weggespoeld te worden. Al meer dan 200 varkens van de boer waren verdronken door de enorme overstromingen. Ik wilde Albert Monissen interviewen met zicht op zijn boerderij aan de oevers van de overstroomde Maas. Plots kalfde die oever tijdens het interview helemaal af en de boer verdween, kopje onder, in het kolkende water. Albert was verdwenen.”

“Ik was toen nog maar 3 jaar bezig als journalist en plots verdwijnt de man die voor je staat en die je aan het interviewen bent, in de rivier. Wat toen door mijn hoofd schoot was, ‘het zal toch niet waar zijn hé’. Ik heb er amper over nagedacht en ben erachter gesprongen.”

Foto: HBVL

Held

Het koude snelstromende water van de Maas is levensgevaarlijk. Die dag is er trouwens iemand verdronken die werd meegesleurd door het kolkende water. Maar boer Monissen werd gelukkig uit het water gehaald door Rudi. “Binnen de kortste keren voelde ik zelf geen bodem meer, maar je denkt daar niet over na. Met de hulp van mijn cameraman en een journalist van Het Belang van Limburg die erbij was, ben ik dan terug aan de kant geraakt met Albert Monissen”

“Zélfs als jonge beginnende journalist was Rudi Vranckx al een held. En heldendaden moeten geëerd worden,” zegt Steven Van Herreweghe en daarom trok hij met de beelden van de reddingsactie naar de gemeente Maasmechelen. Steven heeft de beelden voorgelegd aan de burgemeester en deze week hebben ze op de locatie van de redding, samen een monument plechtig ingehuldigd om de heldendaad van Rudi te eren. Ze deden dat in aanwezigheid van de familie van boer Monissen, die 5 jaar geleden spijtig genoeg overleden is.

Foto: HBVL

