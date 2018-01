Meeuwen-Gruitrode / Peer / Opglabbeek -

Het gaat beter met het paard uit Meeuwen-Gruitrode en de zwaan die zwaargewond raakten tijdens het vuurwerk op oudejaarsavond. Beide dieren raakten in paniek door de luide knallen. Voor de zwaan leek alle hulp te laat te komen, maar ook voor de drachtige merrie was het bang afwachten omdat de kans op infecties zeer groot was. We waarschuwen gevoelige kijkers voor de schokkende beelden.