Clement geeft kopcursus op winterstage

Ruslan Malinovskyi kon al deelnemen aan de voormiddagtraining, in de wedstrijdvormen kreeg hij meestal wel een vrije rol. Namiddag kreeg Malinovskyi met Buffel, Uronen en Vandevoordt uit voorzorg een alternatief programma voorgeschreven.

Aidoo was weer fit na darmproblemen. Trossard, Berge en Mata zullen tijdens deze stage niet meer aansluiten, Wouters doet dat vandaag wel. Seigers mocht al deelnemen aan de ontspannen namiddagtraining. Naast tennisvoetbal bevatte de lessenrooster ook een ‘spoedcursus koppen’, docent was specialist ter zake Philippe Clement. Video-analist Peter Persoons trok verder het land in om beelden te schieten van Oostende-Aue en Anderlecht-Utrecht.

Morgen tweede oefenpartij

Morgen (15 uur) werkt KRC Genk zijn tweede oefenmatch op deze stage af. Tegenstrever Arminia Bielefeld staat momenteel op de negende plaats in de Duitse tweede Bundesliga en is de ex-club van Genk-momument Jacky Peeters. De Luxemburgse trainer Jeff Saibene van Bielefeld voetbalde nog bij Standard.