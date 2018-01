Nationale Postcode Loterij verspreidt “misselijkmakende” reclame

De Nederlandse Nationale Postcode Loterij heeft zich de woede van heel wat Nederlanders op de nek gehaald. Reden? Ze verstuurden een brief die wel erg veel leek op een aanmaning.

‘Herinnering’ prijkt er in het groot op de enveloppe. Heel wat Nederlanders vreesden daarop dat ze een rekening over het hoofd hadden gezien en een aanmaning in de bus hadden gekregen. Bij opendoen van de brief bleek het echter om een reclamestunt te gaan waarbij de Nationale Postcode Loterij de burgers eraan wou herinneren dat ze nog altijd lotjes konden kopen. Een ‘stunt’, die bij heel wat Nederlanders in het verkeerde keelgat schoot. Er liepen de nodige klachten binnen bij de ‘Stichting Reclame Code’, het loket voor klachten over reclame. De Stichting liet weten dat de commissie zich over de zaak gaat buigen. “Een uitspraak volgt over een zestal weken.”

Ondertussen regent het verontwaardigde reacties op sociale mediasites. Reacties gaande van “reclameterreur”, “pure misleiding”, “schrok me kapot”, “misselijkmakende reclame”, … waren maar enkele van de vele reacties. De Nationale Postcode Loterij excuseerde zich voor het voorval. “De brief die we nu hebben verstuurd is een herinnering dat zij deze loten nog steeds kunnen activeren. Als dat niet gewenst is, dan gaat het aanbod over. Hoe dan ook betreuren we ieder misverstand en nemen we de reacties ter harte”, aldus een woordvoerder.