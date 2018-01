Truiense geeft klappen aan minderjarige dochter: “Mijn geheugen werkt niet meer naar behoren”

Sint-Truiden - Een 49-jarige Nederlandse vrouw, woonachtig in Sint-Truiden, heeft zich woensdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden nadat ze klappen verkocht aan haar 17-jarige dochter. De twee hadden elkaar al zeven maanden niet meer gezien toen ze op 22 juli 2015 nog eens met elkaar afspraken.

“Het was hartstikke leuk. Wij zijn samen boodschappen gaan doen, zijn naar de stad geweest, alles ging goed volgens mij. ’s Avonds is het uit de hand gelopen. Geen idee hoe het kwam. Ik weet het niet meer. Door een herseninfarct in 2011 werkt mijn geheugen niet meer naar behoren”, verklaarde de vrouw in de rechtbank.

Het openbaar ministerie herinnerde haar eraan dat ze ’s avonds dronken was en ze haar dochter enkele trappen gaf na een scheldpartij. Het meisje wist het huis uit te vluchten en werd door mensen op straat naar de politie gebracht. Ze hield er onder meer gekneusde ribben aan over. In het nadeel van de verdachte speelt dat ze in 2015, vier maanden voor de nieuwe feiten, al eens veroordeeld werd voor het verwonden van haar dochter. Toen kreeg ze opschorting van straf onder voorwaarden. De rechtbank vroeg nu om nieuwe straf met uitstel onder voorwaarden. Haar advocaat, Bert Vanmechelen, had het over een tijdelijke blackout bij de vrouw. Hij wees erop dat de relatie met de dochter hersteld is en dat zijn cliënte zich nu psychologisch laat begeleiden.