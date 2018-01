Passagiers van nieuwjaarscruise staan doodsangsten uit: “Dit was het ergste moment uit mijn leven”

De Norwegian Breakaway, een luxe cruiseschip van de rederij Norwegian Cruise Line, verliet op 29 december de haven van New York richting Bahamas. Het luxevaartuig van meer dan 300 meter lang had meer dan 1.500 man personeel en bijna 4.000 passagiers aan boord, stuk voor stuk reizigers die dachten dat ze een fantastische nieuwsjaarscruise tegemoet gingen. Het draaide anders uit, want op de terugweg liep het mis.

De problemen begonnen op dinsdag 2 januari, toen het schip net de Bahamas had verlaten en op haar terugreis naar New York recht in de bomcycloon terechtkwam die op dat moment de oostkust van de Verenigde Staten teisterde. Bijna drie dagen lang moest het schip een helse storm trotseren met golven van wel 10 meter hoog. Aan boord heerste totale chaos, zo is op videobeelden te zien, en her en der waren er delen ontoegankelijk door wateroverlast.

“Dit loopt niet goed af”

“Ik dacht dat ik nooit in zo’n situatie zou belanden, maar ik kan zeggen dat dat het ergste moment uit mijn leven was”, getuigt Karoline Ross, die een trip met de hele familie boekte voor de 80ste verjaardag van haar vader, bij CBS News. “Als je op een boot zit in het midden van de oceaan en het water loopt van de trappen, denk je ‘dit loopt niet goed af’.”

Never again on the #NorwegianBreakaway. That was the scariest cruise ever. All we knew was tenders couldn't make it to NCL private island. Then we just left, no information, no updates, 3+ days of rough waves, and entire family sick, locked inside a tilted ship. Disgraceful..... pic.twitter.com/5ecdPtTrlc