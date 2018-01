Franse favoriet Sébastien Loeb moet verrassend opgeven in Dakar-rally

De 33-jarige Fransman Sébastien Loeb (Peugeot), dinsdag nog winnaar van de vierde etappe, heeft woensdag al snel de strijd moeten staken tijdens de vijfde etappe in de Dakar Rally. De negenvoudige wereldkampioen kwam in de duinen in Peru twee keer vast te zitten in het mulle zand. Zijn Monegaskische co-piloot Daniel Elena liep daarbij blessures op.

Al na vijf kilometer verloor Loeb 25 minuten op een duin. Niet lang daarna ging het opnieuw mis. Loeb kwam in een gat vast te zitten. Elana blesseerde zich bij de smak aan het borstbeen, de arm en het stuitbeen. Loeb moest op een assistentietruck wachten en moest bij het eerste checkpoint al twee uur en drie kwartier toegeven op de snelste deelnemer.

“Het is slecht verlopen”, reageerde Loeb. “De duinen waren te mul. We hadden het gat niet gezien en kwamen hard neer. Het is over. Daniel heeft te veel pijn. Als ik sneller dan 30 kilometer per uur reed, schreeuwde hij het uit.”

“Ik ben nochtans een taaie, maar dit ging echt niet meer”, verklaarde Elena. “Als ik nu nog alleen iets aan de arm, of de borstkas had gehad, maar daar...”

Loeb en Elena waren aan hun derde Dakar begonnen met de ambitie om die te winnen. In 2016 werden ze negende, vorig jaar tweede. Dinsdag was het duo in de stand tweede, op 6:55 van hun Franse teamgenoot Stéphane Peterhansel.