Rechter verhindert omstreden wens van Trump: “Schandalig”

Het Witte Huis noemt de tijdelijke blokkering door een rechter van de intrekking van het Dreamers-programma voor jonge illegalen “schandalig”. Sarah Sanders, woordvoerster van president Donald Trump, zei dat de gerechtelijke beslissing viel op dezelfde dag dat een vergadering plaatsvond in het Witte Huis over het lot van de jongeren die van dat programma genoten, waarbij parlementsleden van beide partijen aanwezig waren.

Dankzij het programma werden 800.000 jonge illegalen, die - voornamelijk uit Mexico - als minderjarige in de VS aankwamen er beschermd tegen uitwijzing, studeren en werken. Het statuut, voluit Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), werd ingevoerd door Trumps voorganger Barack Obama. In september besliste Trump om het programma geleidelijk af te bouwen.

Rechter William Alsup in San Francisco heeft de Trump-administratie nu bevolen om het programma opnieuw in te voeren voor het hele Amerikaanse grondgebied. De rechter is van mening dat het oordeel van het Amerikaanse gerecht met betrekking tot het vermeende illegale karakter van de regeling stoelt op een gebrekkige wettelijke basis.